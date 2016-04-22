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16 января 19:48
Федеральный эфир Москва
 
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новости

новости за год: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Русское Радио Уфа: «Мисс Русское Радио Уфа 2017»21 декабря, 2016

«Мисс Русское Радио Уфа 2017»

Русское Радио и Мебельный центр "Парус" - флагман в море мебели представляют XII региональный конкурс красоты
«Мисс Русское Радио Уфа 2017»
Тебе уже есть 18, ты не замужем, твой рост выше 170 см,
и считаешь, что именно ты достойна короны «Мисс Русское Радио», тогда приходи на кастинг.

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Русское Радио Уфа: Музыка нас связала18 октября, 2016

Музыка нас связала

В Уфе завершился восьмой Открытый Чемпионат «Караоке по-русски 2016»

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21 сентября, 2016

Внимание! Захватили «­Мир»!

Внимание! Захватили «­Мир»!
Отряд Русского радио­ и "Такси Регион" пар­тнер Яндекс.Такси и ­призывает всех голоси­стых жителей УФЫ обес­куражить противника.
План действий:­
Собираемся- ­21 сентября в 17:30 ­на крыше парковки ЦТи­Р «Мир».
Серьезно настраиваем­ся колесить по городу­, «орать» в караоке п­о - русски и круто ра­звлекаться!
Марш бросок - караок­е-клуб Sinatra с внуш­ительными подарками.
Толи ты спас Мир, то­ ли "Мир" спас тебя =­)

Русское Радио Уфа: Восьмой открытый чемпионат"Караоке по-русски"7 сентября, 2016

Восьмой открытый чемпионат"Караоке по-русски"

РУССКОЕ РАДИО объявляет восьмой открытый чемпионат «Караоке по –русски»! С 21-29 сентября каждые среду и четверг приходи в караоке-клуб «Синатра» и может быть именно ты станешь чемпионом «Караоке по-русски». Вас ждут отличные русскорадийные призы и подарки, замечательное настроение и душевная атмосфера.
Принять участие в чемпионате могут абсолютно все желающие.
Место проведения: караоке-клуб "Синатра"
Начало в 19.00.
Вход: свободный
Категория 12+

Русское Радио Уфа: ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ22 апреля, 2016

ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Песня-это душа народа.В каждой строке есть частичка радости и боли,страдания и умиротворения,надежды и гордости!

ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ несут в себе всю силу русского народа,нашу мощь, НАШУ ПОБЕДУ и,конечно, ПАМЯТЬ о тех, благодаря кому мы с вами сейчас ЖИВЕМ!

В честь ДНЯ ПОБЕДЫ Русское радио в Уфе приглашает вас на душевный памятный вечер под названием "Песни военных лет".
В программе вечера: бессмертные композиции военных лет в исполнении участников "Рок-караоке Авторадио" и "Караоке по-русски".

Дата: 5 мая 2016 г.
Место:"Рокс кафе"(пр.Октября 79/1)
Время: 20.00
Бронь столов: 8 (347) 2 927 927
Вход свободный
18+

Пронесем эти строки сквозь года!
МЫ ЛЮБИМ НАШУ СТРАНУ!
МЫ ГОРДИМСЯ НАШЕЙ РОДИНОЙ!

программа

00:00 - 01:00

"Большой Стол заказов" Москва

01:00 - 04:00

Федеральный эфир Москва

05:00 - 09:00

Федеральный эфир Москва

09:00 - 11:30

Русские перцы Москва

11:30 - 11:35

Берегись автомобиля Москва

11:35 - 13:00

Русские перцы Москва

13:00 - 16:00

Федеральный эфир Москва

16:00 - 17:00

Стол Заказов Уфа

17:00 - 20:00

Федеральный эфир Москва

20:00 - 21:00

Стол Заказов Москва

21:00 - 21:10

Федеральный эфир Москва

21:10 - 21:15

Игра без слов Москва

21:15 - 21:30

Федеральный эфир Москва

21:30 - 21:35

Берегись автомобиля Москва

21:35 - 21:50

Федеральный эфир Москва

22:00 - 23:00

Федеральный эфир Москва

23:00 - 23:59

Стол Заказов Москва
* В расписании указано уфимское время
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