21 декабря, 2016

Русское Радио и Мебельный центр "Парус" - флагман в море мебели представляют XII региональный конкурс красоты

«Мисс Русское Радио Уфа 2017»

Тебе уже есть 18, ты не замужем, твой рост выше 170 см,

и считаешь, что именно ты достойна короны «Мисс Русское Радио», тогда приходи на кастинг.



18 октября, 2016

В Уфе завершился восьмой Открытый Чемпионат «Караоке по-русски 2016»

21 сентября, 2016

Внимание! Захватили «­Мир»!

Отряд Русского радио­ и "Такси Регион" пар­тнер Яндекс.Такси и ­призывает всех голоси­стых жителей УФЫ обес­куражить противника.

План действий:­

Собираемся- ­21 сентября в 17:30 ­на крыше парковки ЦТи­Р «Мир».

Серьезно настраиваем­ся колесить по городу­, «орать» в караоке п­о - русски и круто ра­звлекаться!

Марш бросок - караок­е-клуб Sinatra с внуш­ительными подарками.

Толи ты спас Мир, то­ ли "Мир" спас тебя =­)

7 сентября, 2016

РУССКОЕ РАДИО объявляет восьмой открытый чемпионат «Караоке по –русски»! С 21-29 сентября каждые среду и четверг приходи в караоке-клуб «Синатра» и может быть именно ты станешь чемпионом «Караоке по-русски». Вас ждут отличные русскорадийные призы и подарки, замечательное настроение и душевная атмосфера.

Принять участие в чемпионате могут абсолютно все желающие.

Место проведения: караоке-клуб "Синатра"

Начало в 19.00.

Вход: свободный

Категория 12+

22 апреля, 2016

Песня-это душа народа.В каждой строке есть частичка радости и боли,страдания и умиротворения,надежды и гордости!



ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ несут в себе всю силу русского народа,нашу мощь, НАШУ ПОБЕДУ и,конечно, ПАМЯТЬ о тех, благодаря кому мы с вами сейчас ЖИВЕМ!



В честь ДНЯ ПОБЕДЫ Русское радио в Уфе приглашает вас на душевный памятный вечер под названием "Песни военных лет".

В программе вечера: бессмертные композиции военных лет в исполнении участников "Рок-караоке Авторадио" и "Караоке по-русски".



Дата: 5 мая 2016 г.

Место:"Рокс кафе"(пр.Октября 79/1)

Время: 20.00

Бронь столов: 8 (347) 2 927 927

Вход свободный

18+



Пронесем эти строки сквозь года!

МЫ ЛЮБИМ НАШУ СТРАНУ!

МЫ ГОРДИМСЯ НАШЕЙ РОДИНОЙ!