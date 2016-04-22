«Мисс Русское Радио Уфа 2017»
Русское Радио и Мебельный центр "Парус" - флагман в море мебели представляют XII региональный конкурс красоты
«Мисс Русское Радио Уфа 2017»
Тебе уже есть 18, ты не замужем, твой рост выше 170 см,
и считаешь, что именно ты достойна короны «Мисс Русское Радио», тогда приходи на кастинг.
Музыка нас связала
В Уфе завершился восьмой Открытый Чемпионат «Караоке по-русски 2016»подробнее21 сентября, 2016
Внимание! Захватили «Мир»!
Внимание! Захватили «Мир»!
Отряд Русского радио и "Такси Регион" партнер Яндекс.Такси и призывает всех голосистых жителей УФЫ обескуражить противника.
План действий:
Собираемся- 21 сентября в 17:30 на крыше парковки ЦТиР «Мир».
Серьезно настраиваемся колесить по городу, «орать» в караоке по - русски и круто развлекаться!
Марш бросок - караоке-клуб Sinatra с внушительными подарками.
Толи ты спас Мир, то ли "Мир" спас тебя =)
Восьмой открытый чемпионат"Караоке по-русски"
РУССКОЕ РАДИО объявляет восьмой открытый чемпионат «Караоке по –русски»! С 21-29 сентября каждые среду и четверг приходи в караоке-клуб «Синатра» и может быть именно ты станешь чемпионом «Караоке по-русски». Вас ждут отличные русскорадийные призы и подарки, замечательное настроение и душевная атмосфера.
Принять участие в чемпионате могут абсолютно все желающие.
Место проведения: караоке-клуб "Синатра"
Начало в 19.00.
Вход: свободный
Категория 12+
ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Песня-это душа народа.В каждой строке есть частичка радости и боли,страдания и умиротворения,надежды и гордости!
ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ несут в себе всю силу русского народа,нашу мощь, НАШУ ПОБЕДУ и,конечно, ПАМЯТЬ о тех, благодаря кому мы с вами сейчас ЖИВЕМ!
В честь ДНЯ ПОБЕДЫ Русское радио в Уфе приглашает вас на душевный памятный вечер под названием "Песни военных лет".
В программе вечера: бессмертные композиции военных лет в исполнении участников "Рок-караоке Авторадио" и "Караоке по-русски".
Дата: 5 мая 2016 г.
Место:"Рокс кафе"(пр.Октября 79/1)
Время: 20.00
Бронь столов: 8 (347) 2 927 927
Вход свободный
18+
Пронесем эти строки сквозь года!
МЫ ЛЮБИМ НАШУ СТРАНУ!
МЫ ГОРДИМСЯ НАШЕЙ РОДИНОЙ!